فريق عمل "محمد حسين" داخل الكواليس

يواصل فريق عمل الفيلم السينمائي "محمد حسين" الذي يخوض بطولته الفنان محمد سعد تصوير مشاهد الفيلم استعدادا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.



وحرص كل من المنتج السينمائي أحمد السبكي، والفنان محمد سعد، وفريال يسوف، ومي سليم، وحسن عبد الفتاح، على التقاط صورة تذكارية من داخل كواليس تصوير الفيلم.



وفيلم "محمد حسين" بطولة النجم محمد سعد، والفنان سمير صبري، ومحمد ثروت، ومي سليم، وفريال يوسف، وبيومي فؤاد، وويزو، وحمدي الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف الدكتور شريف عادل وإخراج محمد علي.