سبورتنج يفوز على الأهلي 106 - 104 في ذهاب نصف نهائي دوري كرة السلة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج على النادي الأهلي بنتيجة (106 - 104) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وذلك في ذهاب نصف نهائي الدوري المرتبط.



ومن المنتظر أن يتواجه الفريقان غدا الجمعة بجولة الإياب للدور قبل النهائي من البطولة.



تجدر الإشارة إلى أن فريق الأهلي 16 سنة حقق الفوز على سبورتنج بنتيجة (77 - 68) في ذهاب نصف نهائي البطولة ومن المنتظر أن يتواجها أيضا غدا الجمعة في مباراة الإياب.

