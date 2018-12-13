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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:59 م

خطة هجومية للزمالك أمام القطن التشادي.. وجروس يحذّر لاعبيه من الاستهتار

نادى الزمالك
نادى الزمالك
dostor.org/2434741

يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، غدا، تدريباته، استعدادًا لمواجهة القطن التشادى، بعد غد، فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وفضل السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لـ«الفارس الأبيض»، تأجيل إعلان تشكيلته حتى التدريب الأخير، حفاظًا على الروح والحماس بين اللاعبين.

ويركز الخواجة فى مران غدا، على الشق الهجومى، وكيفية استغلال الفرص التى تتاح أمام مرمى المنافس، لتحقيق فوز مريح، إضافة للتركيز على عدم ترك مساحات للحفاظ على شباكه نظيفة.
وشدد «جروس» على اللاعبين بضرورة هدوء الأعصاب والتركيز حتى النهاية، محذرًا من الأخطاء الفردية والاستهتار، أو الاكتفاء بمجرد تسجيل هدف أو اثنين، مؤكدًا أن المهمة سهلة فى مضاعفة النتيجة، حال تسجيل هدف مبكر.

فى السياق نفسه، طالب مسئولو الزمالك، الجماهير التى ستحضر المباراة، بضرورة التحلى بالروح الرياضية وعدم الهجوم على المنافسين أو إطلاق أى شعارات تتسبب فى مشاكل وأزمات مع أى طرف، مشددين على الجماهير بعدم اصطحاب الألعاب النارية، لتلافى أى عقوبة يتم توقيعها على النادى من قبل الاتحاد الإفريقى، وضمان وجودهم بشكل طبيعى حتى نهاية مشوار الفريق فى البطولة، والاستفادة من حضورهم فى تحفيز اللاعبين والشد من أزرهم.

كما ناشدت إدارة الأبيض جمهورها الالتزام التام بتعليمات الأمن، لاستمرار تطبيق تلك التجربة فى الدور الثانى من بطولة الدورى وعدم اقتصار الأمر على البطولة الإفريقية فقط.

على صعيد آخر، أعطى مسئولو الزمالك لمحمود عبدالعاطى «دونجا»، لاعب الوسط، حرية تحديد المصير، بعد العروض التى وصلته فى الفترة الأخيرة، فى ظل قرار إعارته لنهاية الموسم الجارى، ورفضوا فكرة التفريط النهائى فيه، لثقتهم فى عودته بشكل أفضل الموسم المقبل، ومن جانبه يرغب اللاعب فى ضمان المشاركة أساسيًا بأى نادٍ يلعب له.
يأتى ذلك فيما تواجه إدارة الزمالك أزمة بسبب تدخل نادى الشباب السعودى فى خط المفاوضات مع السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، لضمه فى يناير المقبل، ليزاحم «الأبيض» الذى يرغب فى ضم اللاعب إلى صفوفه، فيما رفض المدير الفنى التعاقد مع على غزال، مدافع المنتخب الوطنى.
إداريًا، يفتتح مسئولو «القلعة البيضاء»، اليوم، صالة الجمباز الجديدة، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعدد من النواب، إضافة إلى كبار الشخصيات السياسية والإعلامية والرياضية فى مصر.

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