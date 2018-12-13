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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:48 م

محافظ الغربية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول

محافظ الغربية يعتمد
أ.ش.أ
dostor.org/2434728

اعتمد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد جدول امتحانات النقل والشهادات بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2018 - 2019) على مستوى المحافظة.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الشناوى عايد إن الامتحانات ستبدأ يوم 2 يناير القادم وتنتهي 24 يناير، مشيرا إلى أن امتحانات الصفين الثاني والثالث الابتدائي ستكون يومي 2 و3 يناير القادم، وامتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي ستبدأ يوم 5 وتنتهي 12 يناير، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية والصف الثاني الثانوي فستبدأ يوم 2 وتنتهي 12 يناير القادم.
وأضاف وكيل الوزارة أن امتحان إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) فستبدأ يوم 13 وتنتهي يوم 24 يناير القادم، وامتحانات الصف الأول الثانوي ستبدأ يوم 13 وتنتهي 24 يناير.
وأشار إلى أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الأول والتنبيه على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتصحيح أوراق الإجابة أولا بأول ومراجعتها مراجعة دقيقة، إلى جانب المتابعة المستمرة خلال أيام الامتحانات، للاطمئنان على انتظام سير أعمال الامتحانات والتأمين الكامل للكنترولات، مشددا على أنه لن يسمح لأحد بدخول اللجان إلا وزير التربية والتعليم، والمحافظ ولجان تفتيش الوزارة المسئولة عن متابعة الامتحانات.
وأوضح أنه أنه تم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد المختلفة، ومديرى الإدارات التعليمية، والتنبيه على أن تكون الأسئلة من الكتاب المدرسى، وفى متناول الطالب المتوسط، ولا تحمل أى شعارات أو إيحاءات دينية أو سياسية، وتم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لوضع خطة لتأمين المدارس خلال أيام الامتحانات

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