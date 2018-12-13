الخارجية الفرنسية تعلن قرصنة بيانات شخصية مهمة على موقعها

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن بيانات شخصية لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن "معطيات مهمة".



وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن "بيانات شخصية مسجلة على هذه المنصة سرقت، ويمكن أن تستخدم لغير أغراضها".



وكانت الوزارة قد أطلقت - منذ عام 2010 - خدمة "أريان" التي تسمح للمسافرين في مهمة أو رحلة للخارج بالتسجيل على الإنترنت، للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنها خلال تنقلاتهم.