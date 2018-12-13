إصابة 4 أشخاص في حريق بمصنع للصناعات الغذائية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص باختناق، بينهم شرطيان، في إخماد حريق محدود بمصنع للصناعات الغذائية، بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، شرق محافظة بني سويف.



تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن بني سويف، اليوم الخميس، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل، في بني سويف، والذي وجّه بسرعة إرسال قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن، وسيارات الأطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.



ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل وإسعاف المصابين، وتبين أن المصابين هم: محمد حلمى أحمد، 27 سنة، عامل بالمصنع، ومحمد مجدى محمد، 36 سنة، عامل بالمصنع، مصابان باختناق.



كما أصيب في الحريق كل من: أحمد ممدوح محمد، رقيب بالحماية المدنية، مصاب باختناق، ومحمد عبدالتواب كامل، رقيب بالحماية المدنية، 37 سنة، مصاب باختناق، وتم الإسعاف بمكان الحادث.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف للتحقيق.