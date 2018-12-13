حبس محام سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لإهانته القضاء على "فيسبوك"

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شريف طاهر، وعضوية المستشارين فوزى أحمد وهاني السيد بأمانة سر عامر على، الخميس، بمعاقبة محام بالحبس سنة مع الإيقاف وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بإهانة السلطة القضائية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



أسندت النيابة العامة للمحامي اتهامًا بإهانة السلطة القضائية ونشر عبارات وكلمات مسيئة على "فيسبوك"، تعليقًا على قضية محامي المنيا المتهم بالاعتداء على قاض.