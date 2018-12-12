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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:08 م

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع بأقل من التقديرات

مخزونات النفط الأمريكية
dostor.org/2433589

تراجعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من تقديرات المحللين، بينما ارتفعت مخزونات البنزين الأمريكية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تراجعت مخزونات النفط الأمريكية بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر الجاري لتصل إلى 442 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى هبوط مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنقضي.

بينما ارتفعت مخزونات البنزين بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2.1 مليون برميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.9% إلى 60.76 دولار للبرميل.

وخلال نفس الفترة، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.8% إلى 52.07 دولار للبرميل.

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