القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:14 م

الان بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي HD

ليفربول ونابولي
ليفربول ونابولي
الدستور الرياضي
dostor.org/2431785

سيحتاج ليفربول إلى أداء كبير في أنفيلد ليتأهل إلى دور 16 في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف نابولي يوم الثلاثاء.

يحتاج الفريق الأحمر للفوز 1-0 أو بهدفين واضحين للتأهل لدوري أبطال أوروبا في 16 سنة الماضية مع فوز كارلو أنشيلوتي في المباراة النهائية 1-0 في إيطاليا.

يصر المدير الفني يورجن كلوب على أن الوقت قد حان لقيام ليفربول بإصلاح أخطاء حملته في دوري أبطال أوروبا غير المتسقة ، الأمر الذي جعلهم يخسرون جميع مبارياتهم خارج أرضه في المسابقة للمرة الأولى.

وقال "عرفنا ذلك بعد مباراة نابولي أن ذلك لم يكن جيدا بما فيه الكفاية. بلغراد لم يكن أفضل. باريس كانت مباراة خارج الملعب ، في دوري الأبطال يمكنك أن تخسر ضد PSG في ملعبهم" ، قال.

"لقد قدمنا ​​لهم مباراة مناسبة لكننا خسرناها. حتى الآن في الداخل نحن جيدون ، يجب أن نكون أفضل في ليلة الغد. لقد أخبرت الأولاد ، أعتقد حقا أنه إذا لم يحدث أي شيء خاص في قرارات الحكم ، سنحصل على ليلة الغد نحن نستحق.

"لقد تسببنا في الوضع بطريقة جيدة وبطريقة سيئة. الآن لدينا الفرصة للمضي قدمًا ، وهذا أمر خاص بعد الحملة التي لعبناها حتى الآن.

"إنها فرصة كبيرة لنا وسنحاول كل شيء لوضعها في نصابها الصحيح. إذا أعطاك أحدهم فرصة ، فهذا عنك وعن استخدامه."

فريق الأخبار
مدافع ليفربول ديجان لوفرن من المرجح أن يعود إلى الجانب. وغاب قلب الدفاع عن المباريات الثلاث الأخيرة بارتجاج في الدماغ لكنه عاد إلى التدريب لذا فقد يحل محل جويل ماتيب ، في حين أن آدم لالانا جاهز للعب بعد إصابته في الرأس ضد بورنماوث.

الكابتن جوردان هندرسون قد يعود أيضا إلى خط الوسط بعد أن كان بديلا ضد بورنموث في عطلة نهاية الأسبوع ، في حين أن اللاعب Sadio Mane يجب أن يكون لائقا أيضا.

وفي الوقت نفسه ، سيقدم نابولي تشكيلة قوية إلى آنفيلد. سيمون فيردي وفلاد تشيريش فقط سوف يفتقدان للزوار بسبب الإصابة.


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سيكون هذا هو اللقاء الرابع التنافسى بين ليفربول ونابولى ، حيث يحتفظ الفريقان بسجل متوازن من فوز واحد لكل منهما وتعادل.
نجح نابولي في الفوز على ليفربول 1-0 على MD2 من دوري أبطال أوروبا UEFA في 2018/19 ، بفضل هدف لورنزو إنسني في الدقيقة 90. هدف كان الهدف الثامن عشر والأخير في المباراة.
لم يحاول ليفربول تسديدة واحدة على المرمى في لقاء دوري أبطال أوروبا مع نابولي على MD2. في المرة الأولى التي فشلوا في محاولة تسديدة واحدة على الهدف في مباراة دوري أبطال أوروبا منذ فبراير 2006 (بنفيكا).
ليفربول لم يهزم في 18 مباراة أوروبية متتالية في Anfield (W13 D5 L0) ، آخر خسارة على أرضه في المسابقة الأوروبية في أكتوبر 2014 ضد ريال مدريد (0-3).
لم يفز نابولي بأي من مبارياته الست الأخيرة في دوري أبطال أوروبا UEFA (W0 D2 L4) ، مع فوزه الأخير على الطريق في المسابقة القادمة في لشبونة ضد بنفيكا ، في ديسمبر 2016 (2-1).
إذا نجح نابولي في تجنب الهزيمة ، فقد وصل إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الثالثة في خمس من مباريات دوري الأبطال (أيضا 2011/2012 و 2016/17).

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