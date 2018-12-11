ضبط 3 عناصر دعمًا للجماعات الإرهابية شرق الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في ولاية تبسة (شرق).



وقالت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش أمس بولاية تبسة، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية.



وأضاف البيان أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، أوقفت قوات للجيش، إثر عمليات متفرقة بكل من جانت بولاية إليزي (جنوب شرق)، وتمنراست وبرج باجي مختار(جنوب) 36 منقبا عن الذهب وحجزت 7 مركبات رباعية الدفع ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية وأكياسا من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات للتنقيب عن الذهب، فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) 5.5 كيلوجرام من المخدرات كانت بحوزة ثلاثة تجار مخدرات بولاية الطارف (شمال شرق).



وأشار إلى أن عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت (شمال غرب) نجحوا في تفكيك شبكة مكونة من 6 أشخاص، مختصة في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية، في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (17) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بوهران (شمال غرب).