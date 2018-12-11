وزير المالية بالبرلمان: نستهدف تخفيض معدلات الدين العام لأقل من 70%

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض نسبة العجز الكلى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، والنزول بمعدلات الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى أيضا، لافتا إلى أن هذه هى المعدلات الطبيعية.



وأضاف وزير المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره بأنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا: "هذه هى المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".



وأشار الوزير إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية، تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه، بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017-2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى.