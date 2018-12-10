سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في عين شمس

نجح رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيادة المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم، في ضبط عاطلين لسرقتهما مدرس بالإكراه.



البداية أثناء مرور الرائد خالد صلاح معاون مباحث قسم شرطة عين شمس وبصحبته القوة المرافقة بشارع العشرين بدائرة القسم تنامى إلى سمعه صوت استغاثة أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تقابل مع "محمود.ك "مدرس، وقرر له بقيام شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" يستقلان دراجة بخارية" بدون لوحات معدنية "باستيقافه وسرقة هاتف محمول كرها عنه تحت تهديد السلاح وفرا هاربين.



وبتتبع خط سير هروب المتهمين تمكن من ضبطهما وتبين أنهما كل من حسن. ط" 23 سنة" عاطل وشهرته "بويكا" وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش"، وعادل.م "35 سنة"، عاطل وشهرته "الخواجة"، وبحوزته سلاح أبيض، حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة الثاني والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.



وبمواجهتهما أمام العقيد حازم الدربى مفتش مباحث القسم، بأقوال المجني عليه أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.