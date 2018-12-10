طاقم حكام مغربي يدير مواجهة الإسماعيلي والقطن الكاميروني بأبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الإسماعيلي وضيفه القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا.



وكان الدراويش حدد موعد مباراته الإفريقية أمام بطل الكاميرون مساء الأحد القادم، على ملعبه بالإسماعيلية، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وأسند الكاف اللقاء لطاقم تحكيم مغربي يتكون من نور الدين الجعفري حكم ساحة، يعاونه لحسن أزكاو مساعد أول، ومصطفى أكركاد مساعد ثان، وسمير كزاز حكمًا رابعًا، على أن يكون الإريتري ميداني ميليس مراقبًا للمباراة.



وكان الإسماعيلي صعد إلى هذا الدور بعد تخطى ميساجير دى نجوزي البوروندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويتواجد الدراويش حاليا بدولة المغرب، لملاقاة الرجاء في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.



ومن المقرر أن تعود بعثة الإسماعيلي إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، للدخول في معسكر استعدادًا للمواجهة الإفريقية.