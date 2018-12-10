بحث سبل التعاون بين جامعة طنطا وهيئة تنشيط السياحة لدعم "قمة الصحة الأفريقية"

أعلن الدكتور محمود شكل نائب رئيس مؤتمر "قمة الصحة الأفريقية الأول" الذي تنظمه جامعة طنطا خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 فبراير المقبل أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون بين جامعة طنطا وهيئة تنشيط السياحة لدعم المؤتمر، وذلك خلال اجتماعه نيابةً عن الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر مع الدكتورة علا جمال الدين مدير عام الهيئات الإقليمية بهيئة تنشيط السياحة المصرية.



وأكد الدكتور "شكل" أن التعاون يشمل تقديم الدعم اللوجستي للوفود المشاركة في المؤتمر، وتنظيم برامج سياحية لدعم وتنشيط السياحة الترفيهية والعلاجية بمصر، مضيفًا أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق تعاون أفريقي موسع في المجالات الطبية والعلاجية وتبادل الخبرات في إطار ما تقوم به القيادة السياسية بالدولة من جهود لتعميق العلاقات المصرية الأفريقية واسترجاع الدور الريادي لمصر تجاه القارة الأفريقية من خلال إعادة بناء جسور التواصل مع كافة دول القارة الأفريقية.