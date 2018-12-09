القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:59 م

تبدأ بروفات مسرحيتها

رانيا محمود ياسين تبدأ بروفات مسرحية "كل ده كان ليه"

رانيا محمود ياسين
محمد مجدي
dostor.org/2429456

دخلت الفنانة رانيا محمود ياسين في البروفات النهائية لمسرحيتها الجديدة "كل ده كان ليه"، والتي من المنتظر عرضها على المسرح القومي خلال الفترة المقبلة.

وتتواجد رانيا محمود ياسين بشكل يومي على خشبة القومي، من أجل سرعة إنهاء التحضيرات الأخيرة للعمل المسرحي الذي يتناول إحدى القضايا السياسية المتواجدة على الساحة خلال الفترة الجارية، ولكن في إطار من الكوميديا، والعمل من إنتاج البيت الفني للمسرح.

المسرحية من المرجح عرضها مطلع يناير المقبل، وسيستمر عرضها لمدة شهرين قبيل عرضها في عدد من المحافظات، التي لم يستقر صناعها عليها إلى وقتنا الحالي.

"كل ده كان ليه" من بطول أحمد سلامة، رانيا ياسين، محمد رضوان، هاني حافظ، ريهام أبوبكر، مصطفى غريب، وهي من تأليف محمد بغدادي، وإخراج عاصم نجاتي، وموسيقى وألحان علي سعد، ديكور وأزياء صبحي السيد.

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