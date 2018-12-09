القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
مصر
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:10 م

"إعلامي رئاسة الوزراء" ينشر إنفوجرافًا يرصد تقييمات دولية لمصر

إعلامي رئاسة الوزراء
محمد إبراهيم
dostor.org/2428686

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء منذ قليل "إنفوجرافًا" يرصد تقييم عدد من المؤسسات الدولية، لعملية سير الاقتصاد المصري وتنفيذ المشاريع وممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات والشأن السياحي للدولة، وذلك خلال عام 2018.

تصدّر هذه المؤسسات تقييم صندوق النقد، باعتبار مصر الأسرع نموا في الشرق الأوسط وإفريقيا، تبعه تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وصف تنافسية الاقتصاد المصري بالتحسن بمقدار 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي، تبعه تقييم "فوربس" الذي صنف مصر بأنها تنفذ أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم ببنبان بمدينة أسوان.

وتابع الإنفوجراف في رصده للمؤشرات الدولية تجاه مصر، بإدراج تقييم البنك الدولي الذي جاء فيه تحسن ترتيب مصر بتقرير سهولة ممارسة الأعمال بمقدار 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، تبعه أيضًا تصنيف موقع "تريب- أدفيزور" العالمي المتخصص في الشأن السياحي والذي صنف مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة عالمية للسياحة في 2018 والذي نصح بزيارتها، إضافة إلى تصنيف منظمة السياحة العالمية لمصر كأسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم خلال 2018.

كما تضمن الانفوجراف رصد تقرير الاستثمار العالمي الذي اعتبر مصر أكثر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في إفريقيا خلال عام 2018، تبعه تصنيف أحد أكبر بنوك جنوب إفريقيا الذي اعتبر مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية للعام الثاني على التوالي.

"إعلامي رئاسة الوزراء" ينشر إنفوجرافًا يرصد تقييمات دولية لمصر
موضوعات متعلقة

"رويال مكسيم كمبنسكي" يحتل المركز الأول في رضا العملاء ومستوى الخدمة

"هارفارد": مصر سجلت ثالث أسرع نمو اقتصادى فى العالم

تقرير أمريكي: مصر من ضمن أقوى 25 دولة في العالم

"النقد الدولي": منتصف 2020 التضخم في مصر دون الـ10%

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 33 دقيقة

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 3 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 3 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 3 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 3 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

رئيس النيجر: علينا بذل قصارى جهدنا لننشئ المناخ الملائم للاستثمار

النص الكامل لكلمة للسيسي في منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ

السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الأفريقية

بالفيديو.. دينا تعلم "السلطانة هيام" الرقص الشرقي

الأكثر قراءة

هاتريك صلاح وسقوط السيتى الأبرز في عناوين الصحف الإنجليزية

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

هاتريك صلاح وسقوط السيتى الأبرز في عناوين الصحف الإنجليزية

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

كشكول

«الخشت» يفتتح المؤتمر الدولي للمعلوماتية لحاسبات القاهرة .. غداً

«جاب الله عليان» مديراً للتعليم الثانوي بالبحر الأحمر الأزهرية

جامعة الأزهر تعقد تنمية بشرية لطلاب كلية الإعلام بالقاهرة

«التعليم»: حريصون علي نقل أحدث التقنيات العالمية لتصميم المناهج

«الغضبان»: التعليم هو الإستثمار الحقيقى والإستعداد الأمثل للتنمية

الأمصار

وفاة مسؤوليين سودانيين في تحطم مروحية شرقي البلاد

بعد إصابة 140 ألفا.. العراق تحدد لأول مرة سبب تسمم مياه البصرة

بدء وصول الوفود العربية المشاركة في القمة الخليجية الـ39 ..فيديو

نجاة وزير باكستاني من هجوم إرهابي.. استهدف احتفالا بالمولد النبوي

للمرة الأولى في تاريخها المعاصر.. انتخابات برلمانية مبكرة بأرمينيا

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

مواطنة لـ "مدبولي": عماراتنا تتعرض للشروخ رغم حداثتها.. انقذونا

اليابان تسن مجموعة من التدابير لدعم تدفق العمالة الأجنبية

الأطفال الفقراء في بريطانيا أقل نشاطا من أقرانهم الأثرياء

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎