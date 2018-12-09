"إعلامي رئاسة الوزراء" ينشر إنفوجرافًا يرصد تقييمات دولية لمصر

نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء منذ قليل "إنفوجرافًا" يرصد تقييم عدد من المؤسسات الدولية، لعملية سير الاقتصاد المصري وتنفيذ المشاريع وممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات والشأن السياحي للدولة، وذلك خلال عام 2018.



تصدّر هذه المؤسسات تقييم صندوق النقد، باعتبار مصر الأسرع نموا في الشرق الأوسط وإفريقيا، تبعه تقييم المنتدى الاقتصادي العالمي الذي وصف تنافسية الاقتصاد المصري بالتحسن بمقدار 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي، تبعه تقييم "فوربس" الذي صنف مصر بأنها تنفذ أكبر مجمع لمحطات الطاقة الشمسية في العالم ببنبان بمدينة أسوان.



وتابع الإنفوجراف في رصده للمؤشرات الدولية تجاه مصر، بإدراج تقييم البنك الدولي الذي جاء فيه تحسن ترتيب مصر بتقرير سهولة ممارسة الأعمال بمقدار 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي، تبعه أيضًا تصنيف موقع "تريب- أدفيزور" العالمي المتخصص في الشأن السياحي والذي صنف مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة عالمية للسياحة في 2018 والذي نصح بزيارتها، إضافة إلى تصنيف منظمة السياحة العالمية لمصر كأسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم خلال 2018.



كما تضمن الانفوجراف رصد تقرير الاستثمار العالمي الذي اعتبر مصر أكثر وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في إفريقيا خلال عام 2018، تبعه تصنيف أحد أكبر بنوك جنوب إفريقيا الذي اعتبر مصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية للعام الثاني على التوالي.