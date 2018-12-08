ياسر ابراهيم: نتطلع للشراكة مع إفريقيا في القطاع السياحي

أكد ياسر إبراهيم، عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انعقاد منتدى الاستثمار «إفريقيا 2018» بشرم الشيخ بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019 يعد حافزًا كبيرًا لرجال الأعمال للاستثمار والتواجد بقوة فى القارة الإفريقية.



أضاف إبراهيم، أن المجموعة المتكاملة للتنمية العقارية والسياحية تشارك بمنتدي إفريقيا 2018 وتتطلع لعقد لقاءات ثنائية مع مستثمرين بالقارة الإفريقية لتعزيز التعاون وإقامة شراكة وبحث فرص الاستثمار فى القطاع العقاري والسياحي بين القطاع الخاص المصري والإفريقي.



وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على المشاركة فى منتدي إفريقيا يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص المصري للانطلاق نحو تعزيز الشراكة والتواجد فى إفريقيا ويجذب أنظار المستثمرين فى مختلف دول العالم خاصة في ظل اهتمام دولي للمشاركة فى المنتدي وحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثا دوليا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.