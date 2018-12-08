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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:29 م

الغرف العربية: أصبح لمصر طاقة استيعابية لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمار آمن

دعاء أبو العزم
dostor.org/2427432

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية ضرورة أن تكون العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي علاقة استراتيجية قائمة على الشراكة التجارية والاقتصادية، وليست على تبادل السلع والخدمات فقط، ودعا الشركات العالمية للاستثمار في الدول العربية وخاصة مصر التي انطلقت الآن، في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة علي الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، والتي أصبحت جاهزة ولديها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الأموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة واسواق واعدة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 40 عاما على إنشاء الغرفة العربية البلجيكية التابعة لاتحاد الغرف العربية وذلك في بروكسل الذي شهدته البرنسيسة استريد ابنة ملك بلجيكا ووليه العهد ووزير خارجية بلجيكا والسفراء العرب والاجانب ورجال الأعمال ببلجيكا.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتفاعل بين القطاع الخاص في الدول العربية والأوربية لأن القطاع الخاص هو قاطرة النمو المستدامة والذي من شأنه ان يسهم في إطلاق الطاقات الإنتاجية والقدرات الإبداعية والتوظيف الأمثل للتطورات التقنية وهذا التفاعل سوف يعمل علي فتح الأسواق واجتذاب الاستثمارات مما يساهم في إرساء وتطوير الشراكة التكاملية بين الدول العربية من جهة والاتحاد الأوروبي ودول العالم من جهة أخرى.

الغرف العربية: أصبح لمصر طاقة استيعابية لرؤوس الأموال الباحثة عن استثمار آمن
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