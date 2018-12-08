مشاهدة مباراة Liverpool مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت Mo Salah

يعتزم يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، إعادة النجم المصرى محمد صلاح للتشكيلة الأساسية فى مباراة بورنموث المحدد لها الثانية والنصف ظهر غد السبت بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

مشاهدة مباراة Liverpool مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت Mo Salah

ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول في مباراة الغد أمام بورنموث ستشهد العديد من التغييرات مقارنة بتشكيل مباراة بيرنلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب "تيرف مور"، وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3 – 1، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة Liverpool مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت Mo Salah

وأضافت الصحيفة أن الثلاثى محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وترينت ألكسندر أرنولد سيتواجد فى التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول أمام بورنموث بجانب الثنائي ساديو ماني وأندري روبرتسون الذي تعافي من الإصابة.

مشاهدة مباراة Liverpool مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت Mo Salah

وسيفتقد ليفربول جوميز لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بكسر في الساق الأيسر، ما سيجعل أرنولد يحجز مكانه في التشكيل الأساسي بمركز الظهير الأيمن.

مشاهدة مباراة Liverpool مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت Mo Salah

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.