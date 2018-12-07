الحكومة ترد على أكاذيب ليلاني فرحة

مدبولى: تمويل بناء 600 ألف وحدة سكنية بـ18.3 مليار جنيه فى 4 سنوات



كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن توفير صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التمويل اللازم لبناء نحو ٦٠٠ ألف وحدة سكنية وتوفير تمويل عقارى مدعوم الفائدة بقيمة تتجاوز ١٨.٣ مليار جنيه، منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعى عام ٢٠١٤ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٨، بمتوسط عام قيمته ٩٢ ألف جنيه لكل مستفيد بوحدة من وحدات البرنامج.

يأتى ذلك عقب التصريحات التى أدلت بها ليلانى فرحة، المقررة الأممية للحق فى السكن الملائم، والتى انتقدت فيها أوضاع السكن فى مصر. وأوضح رئيس الوزراء، فى بيان لوزارة الإسكان، أمس، أن الصندوق قدّم حتى آخر نوفمبر دعمًا نقديًا لا يرد يخصم من قيمة الوحدة بإجمالى ٣.٢٩ مليار جنيه، بمتوسط دعم ١٧ ألف جنيه يخصم من قيمة كل وحدة يتم تخصيصها للمستفيدين ضمن البرنامج، لافتًا إلى تمتع المتقدمين لبرنامج الإسكان الاجتماعى من الذكور والإناث بفرص متساوية للحصول على وحدات سكنية مدعومة طبقًا لمستوى الدخل للفرد والأسرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الدعم بنهاية العام الجارى إلى ٣.٥٧ مليار جنيه. وأضاف أن «الصندوق يوفر دعمًا نقديًا للمواطنين والاهتمام بحقوق الفئات الأقل دخلًا، بجانب وضع تمييز إيجابى للمرأة والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الحصول على حقهم الدستورى فى سكن ملائم طبقا للمعايير الدولية، كما يحصل ذوو الاحتياجات الخاصة على نسبة ٥٪ من إجمالى الوحدات المتاحة».



