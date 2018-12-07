صورة مسربة تكشف قميص برشلونة الجديد للموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية، تسريبات للقميص المتوقع لفريق برشلونة الإسباني للموسم المقبل 2019-2020.



ونشرت العديد من الوكالات على مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لقميص برشلونة الجديد للموسم المقبل.



وجاء القميص الجديد للفريق الكتالوني على غير المعتاد، فرغم تميزه باللونين الأحمر والأزرق، إلا أنه خلا من الخطوط الطولية، وجاء تصميمه عبارة عن مربعات (رقعة شطرنج) تحمل اللونين، فيما جاء القميص الاحتياطي باللون الأصفر مع خطين يحملان اللونين الأحمر الداكن والأزرق.