القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:48 م

تعرف على سعر فستان رانيا يوسف المثير للجدل

رانيا يوسف
رانيا يوسف
محمد مجدي
dostor.org/2426126

أعلن عدد من مصممي الأزياء في العالم العربي، عن سعر فستان الفنانة رانيا يوسف المثير للجدل، والذي أحدث ضجة كبيرة بسبب شكله الخارج عن المألوف، والذي ظهرت به خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، والذي أقيم بدار الأوبرا المصرية.

وأعلن المصممون، أن هذا الفستان الذي صممه الإيطالي "Elisabetta Franch"، قد طرحه ضمن عروض الربيع الخاصة بهذا العام 2018، ويبلغ سعره 1500 يورو، وهو ما يعادل 30 ألف جنيه مصري.

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