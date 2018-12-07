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تقارير ومتابعات
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:14 م

في 11 معلومة.. تعرف على القمر الصناعي "سات 5" السعودي

القمر الصناعي سات
القمر الصناعي "سات 5" السعودي
دعاء راجح
dostor.org/2426004

في خطوة لتحقيق الريادة والتقدم في مجال الفضاء، على المستوى الإقليمي والعالمي، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق قمري اصطناعيين "سات 5"، للاستطلاع، والتي تم تصنيعهما بأيدي سعودية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لإحداث طفرة في برامج الفضاء السعودي، لتحقيق رؤية المملكة 2030.

على إثر الحديث عن إطلاق السعودية قمري اصطناعين للاستطلاع، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن "سات 5".

1- يلبي جميع الخدمات والمعلومات الجغرافية سواء في المملكة أو غيرها من الدول.

2- يزيد من الشراكة في القطاع التجاري المحلي في السعودية.

3- يسعى إلى تحقيق سلامة وأمن الفضاء وتنفيذ معاهدات الفضاء وقانون الفضاء الدولي عبر برنامج علوم واستكشاف الفضاء برنامج استكشاف القمر، برنامج الاتصالات الفضائية ونقل البيانات، وبرنامج تكنولوجيا الاستشعار عن بعد.

4- يمتاز "سات 5"، بقدرته على توفير أنظمة متقدمة للتصوير الكهروضوئي.

5- يصل العمر الافتراضي لـ"سات 5" 5 سنوات.

6- يشتمل على أنظمة اتصالات عالية السرعة، وأنظمة متكاملة لتوجيه القمر لتصوير الأهداف، وطرق معالجة وتخزين البيانات بسعات عالية في الفضاء وإرسالها للمحطات الأرضية عبر اتصالات عالية السرعة.
7- سيعمل القمري الاصطناعيين "سات 5"، على استكشاف علوم الفضاء.

8- يساعد "سات 5" على توفير الاتصالات الفضائية.

9- يساهم في توفير تقنيات الاستشعار عن بعد.

10- يهدف "سات 5" إلى تلبية الاحتياجات المحلية للمكلة السعودية في مختلف المجالات.

11- يشارك في تطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض.

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