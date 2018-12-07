السعودية تطلق قمرين صناعيين لأغراض الاستطلاع

تطلق السعودية، اليوم الجمعة، القمرين السعوديين سات 5A وسات 5B اللذين تم تصنيعهما بكفاءات سعودية بالكامل في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وذكرت الوكالة، أن عملية الإطلاق سيتم بثها بشكل مباشر على عدد من القنوات التلفزيونية السعودية.



وتم بناء أنظمة القمرين الصناعيين بواسطة مجموعة من المهندسين السعوديين في مجالات مختلفة، وتم تطبيق النظام الأوروبي في عملية تصميم وتصنيع تطبيقات الفضاء.



وكانت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أنهت تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين لأغراض الاستطلاع لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد السعودية.



يذكر أن المدينة أطلقت 13 قمرًا صناعيًا، وشاركت في مهمة استكشاف القمر "شانجي 4" مع الجانب الصيني.