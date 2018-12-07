القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

الدكتورة علا القبرصى
الدكتورة علا القبرصى
حسن كامل
dostor.org/2425792

قالت الدكتورة علا القبرصى نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتشجيع الاستثمارات البينية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019.

وأوضحت "القبرصى" فى كلمتها خلال ورشة عمل لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية والدولية نظمتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا بمدينة شرم الشيخ أن مصر لديها خبرات طويلة، وشهدت تطورا كبيرا في مجال آليات تأسيس الشركات وفض المنازعات، وحل مشكلات المستثمرين، والرعاية اللاحقة، ومستعدة لنقل هذه الخبرات للدول الأفريقية.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسى فى زيادة تنافسية الاقتصاد الأفريقي، لافتة إلى أن تجمع هيئات الاستثمار الأفريقية سنويا يمثل إطارا عمليا لتسهيل عملية التواصل، وتبادل المعلومات والبيانات وزيادة التعاون المؤسسي في مجالات التدريب.

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر متواجدة فى أفريقيا منذ سنوات طويلة من خلال استثمارات ممتدة في العديد من الدول الإفريقية.

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