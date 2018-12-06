القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:25 م

يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
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يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
آخر تحضيرات الزمالك والمصري والتشكيل المتوقع
موعد مباراة الزمالك والمصري، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد إقصائه بشكل مفاجئ للغاية من الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال قبل أيام قليلة من الآن على يد فريق الاتحاد السكندري.
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
ولا شك أن ذلك الإقصاء المفاجئ قد عكر نوعاً ما من الأجواء داخل معسكر نادي الزمالك، وخاصة وأن الفارس الأبيض كان يمر بفترة مثالية للغاية على جميع المستويات طوال الأشهر الماضية، مما أسفر بدوره عن تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
ويُدرك فريق الزمالك جيداً أن أي تعثر له في الفترة القادمة، سوف يكون له تأثيراً سلبياً للغاية على مشوار الفريق في الموسم الحالي، وخاصة بعدما اعتقدت جماهير القلعة البيضاء أن فريقهُا لديه القدرة في نهاية الموسم الحالي على التتويج بأكثر من لقب واحد سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
ولكن إقصاء فريق الزمالك مبكراً من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، جعل جماهير القلعة البيضاء تستفيق من جديد قبل فوات الأوان، علماً بأن فريق الزمالك سوف يُعاني انطلاقاً من شهر ديسمبر الحالي من ضغط المباريات، وذلك في ظل بداية مشواره في دور ال32 في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي، حيث جاءت قائمة فريق الزمالك على النحو التالي:
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.
خط الدفاع: محمود علاء / حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمد عبد السلام / حازم إمام / محمد أحمد.
خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / محمد حسن / محمد عنتر / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / محمد إبراهيم / عبد الله جمعة / يوسف أوباما / مصطفى فتحي.
خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / عمر السعيد / حميد أحداد.
ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق المصري البورسعيدي على النحو التالي:
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد السلام / بهاء مجدي.
خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.
خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.
يلا شوت Zamalek بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم كورة لايف مباراة الزمالك والمصري الآن HD مشاهدة يوتيوب لايف اليوم

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