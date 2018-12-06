القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
الكابتن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:57 م

رابط يوتيوب يلا شوت Real Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر beIN SPORTS |بث مباشر ريال مدريد ومليلية اليوم الخميس 6-12-2018 بدون تقطيع اليوم كورة لايف

ريال مدريد ومليلية
ريال مدريد ومليلية
dostor.org/2425215

رابط يوتيوب يلا شوت Real Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر beIN SPORTS |بث مباشر ريال مدريد ومليلية اليوم الخميس 6-12-2018 بدون تقطيع اليوم كورة لايف
يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية الخميس 6/12/2018 في كأس ملك إسبانيا، حيث يحل فريق مليلية ضيفاً على نظيره فريق ريال مدريد في إطار منافسات إياب دور ال32 في بطولة كأس ملك إسبانيا، وتُقام مباراة ريال مدريد ومليلية في يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018، على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.
رابط يوتيوب يلا شوت Real Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر beIN SPORTS |بث مباشر ريال مدريد ومليلية اليوم الخميس 6-12-2018 بدون تقطيع اليوم كورة لايف
وتُنقل مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الفجر الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق ريال مدريد المباراة ساعياً لحجز مقعده في ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، فيما يسعى فريق كوُلتورال ليونيسا للعودة بأقل الأضرار من خارج أرضه بعد خسارته ذهاباً برباعية نظيفة.
رابط يوتيوب يلا شوت Real Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر beIN SPORTS |بث مباشر ريال مدريد ومليلية اليوم الخميس 6-12-2018 بدون تقطيع اليوم كورة لايف
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومليلية في كأس ملك إسبانيا الخميس: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد
بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد مليلية في كأس ملك إسبانيا، حيث تُذاع المباراة في كأس ملك إسبانيا في يوم الخميس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا.
رابط يوتيوب يلا شوت Real Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر beIN SPORTS |بث مباشر ريال مدريد ومليلية اليوم الخميس 6-12-2018 بدون تقطيع اليوم كورة لايف
حيث تُذاع مباراة ريال مدريد ومليلية على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة بي إن سبورت الثالثة المشفرة HD، إضافة إلى موقع Bein Connect عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق نوفل باشي.
رابط يوتيوب يلا شوت Real Madrid | مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر beIN SPORTS |بث مباشر ريال مدريد ومليلية اليوم الخميس 6-12-2018 بدون تقطيع اليوم كورة لايف

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية بث مباشر اليوم الأربعاء 31-10-2018 (بدون تقطيع) يلا شوت - yalla shoot - كورة ستار

يلا شوت | ريال مدريد ومليلية | yalla shoot | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد مليلية بث مباشر اليوم الاربعاء 31-10-2018 كأس اسبانيا

تابع الان| بث مباشر مباراة ريال مدريد ومليلية لايف live بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومليلية (بث حى مباشر) بدون تقطيع

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

منذ حوالي 18 ساعة

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي

منذ حوالي 18 ساعة

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي

الآن

البورصة تواصل الهبوط وتخسر 6.3 مليار جنيه جديدة

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

"الدواجن الحية".. الزراعة تعلن منع تداولها أول أبريل كمهلة أخيرة.. وتبدأ بالقاهرة والجيزة

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

الآثار: اكتشاف بئر دفنت بها بقايا تماثيل من الدولة الوسطى

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

الآثار: اكتشاف بئر دفنت بها بقايا تماثيل من الدولة الوسطى

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

كشكول

"التعليم": امتحان نهاية العام للأول الثانوى عن محتوى "الترم الثانى" فقط

«دراسة ميدانية وزيارة علمية لطلاب "مرسى علم الثانوية" ببحيرة التخزين الصناعية

ألسن عين شمس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من الامتحانات

جامعة الزقازيق تفوز ب 15 ميدالية ذهبية وفضية في بارالمبياد الجامعات المصرية

طلاب جامعة المنيا يشاركون طلاب كلية الشرطة فى منتدى شباب الجامعات المصرية

الأمصار

قطر ترفض زيادة عدد منتخبات مونديالها إلى 48

الرئيس السيسي يقر ميدالية تذكارية للقضاء العسكري

تأجيل استلام ميسي لجائزة الحذاء الذهبي

بسبب الاحتجاجات.. فرنسا تأجل مباريات والأحزاب تصطاد في الماء العكر

بن راشد يعلن زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

مباريات
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎