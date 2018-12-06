محافظ الدقهلية يستقبل سيدة تبرعت بـ 7 قراريط لمستشفى لسرطان الأطفال

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم؛ المواطنة فاطمه حسين والي، المقيمة بمنية سندوب التابعه لمركز ومدينة المنصورة، والتي سبق أن أبدت رغبتها في التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط لإقامة مستشفى لسرطان الأطفال.



وقدم الشكر للمتبرعة قائلًا أن هذه الروح الطيبة الساعية لعمل الخير ليست غريبة على المصريين وأضاف أن هذه السيدة تمثل نموذجا أصيلا في الكرم وفي إنكار الذات.



وقدّمَ "شاروبيم" التحية لها ولكل من يساهم في تخفيف معاناة المرضى بهذا المرض الذي يجب أن يقف المصريون جميعًا لمقاومته وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين به.



وطلب "شاروبيم" من مجلس مدينة المنصورة دراسة الأوراق الخاصة بالأرض وحل أية مشاكل قد تكون موجودة حول الأرض ومعاينتها على الطبيعة وتحديد المساحة بدقة وبيان مدى صلاحيتها لإقامة المستشفى وتقديم تقرير عاجل حول الأرض تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للبدء في إقامة مستشفى في حالة الموافقة عليها وقيام الحكومة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.



وقال إنه سيدعو المجتمع المدني ممثلا في رجال الأعمال للمشاركة في إنشاء هذه المستشفى التي ستعد الأولي في منطقة وسط الدلتا وتخدم الاطفال المصابين بهذا المرض اللعين وكرر شكره للمتبرعة متمنيا لها دوام الصحة وطول العمر.