القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
محافظات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:51 م

محافظ الدقهلية يستقبل سيدة تبرعت بـ 7 قراريط لمستشفى لسرطان الأطفال

محافظ الدقهلية يستقبل
عمرو الحوتى
dostor.org/2425017

استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم؛ المواطنة فاطمه حسين والي، المقيمة بمنية سندوب التابعه لمركز ومدينة المنصورة، والتي سبق أن أبدت رغبتها في التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قراريط لإقامة مستشفى لسرطان الأطفال.

وقدم الشكر للمتبرعة قائلًا أن هذه الروح الطيبة الساعية لعمل الخير ليست غريبة على المصريين وأضاف أن هذه السيدة تمثل نموذجا أصيلا في الكرم وفي إنكار الذات.

وقدّمَ "شاروبيم" التحية لها ولكل من يساهم في تخفيف معاناة المرضى بهذا المرض الذي يجب أن يقف المصريون جميعًا لمقاومته وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين به.

وطلب "شاروبيم" من مجلس مدينة المنصورة دراسة الأوراق الخاصة بالأرض وحل أية مشاكل قد تكون موجودة حول الأرض ومعاينتها على الطبيعة وتحديد المساحة بدقة وبيان مدى صلاحيتها لإقامة المستشفى وتقديم تقرير عاجل حول الأرض تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة للبدء في إقامة مستشفى في حالة الموافقة عليها وقيام الحكومة بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

وقال إنه سيدعو المجتمع المدني ممثلا في رجال الأعمال للمشاركة في إنشاء هذه المستشفى التي ستعد الأولي في منطقة وسط الدلتا وتخدم الاطفال المصابين بهذا المرض اللعين وكرر شكره للمتبرعة متمنيا لها دوام الصحة وطول العمر.

محافظ الدقهلية يستقبل سيدة تبرعت بـ 7 قراريط لمستشفى لسرطان الأطفال
محافظ الدقهلية يستقبل سيدة تبرعت بـ 7 قراريط لمستشفى لسرطان الأطفال
محافظ الدقهلية يستقبل سيدة تبرعت بـ 7 قراريط لمستشفى لسرطان الأطفال
اقرأ أيضًا
منذ شهرين

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ 8 شهر

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

"تسهل الغش فى الامتحانات".. 10 معلومات عن الساعة الإلكترونية

استطلاع: 6 من كل 10 كوريين جنوبيين يرحبون بزيارة كيم إلى سول

6 تعديلات جديدة على مشروع قانون "المسئولية الطبية"

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

الوزراء ينفى بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي

ألبومات الصور

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار ثقيلة تبدأ بعد ساعة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

الوزراء ينفى بيع 49% من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المشدد 15 عامًا لـ8 متهمين بالاعتداء المسلح على رواد ديسكو بالدقي

كشكول

‏رئيس مركز دسوق بكفر الشيخ يتابع أعمال مبادرة الإدارة التعليمية لتجميل الشوارع والميادين

ننشر مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في البحيرة

مدير مركز الامتحانات: تم تأويل كلامى...ولا يمكن انتقال الطلاب من سنه لأخري "دون تقييم"

كمال مغيث: يعلق على إلغاء الامتحانات في الصفوف الثلاثة الأولى بالنظام الجديد

الجيوشي "صلاحية أى امتحان أن يقيس فعلاً ما هو مطلوب"

الأمصار

بن راشد يعلن زيارة بابا الفاتيكان للإمارات

مصر.. الإفراج عن 640 سجينا بمناسبة انتصارات أكتوبر

الرئيس السيسي يقر اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والكويت

من علاقتها مع كلينتون.. لوينسكي تفصح عن نصيحة لا تنساها

الكويت تنفي قرار منع التونسيات من دخول أراضيها

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

استطلاع: نصف الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعرض للتجسس

اعتقال بريطانى وكندى لتصديرهما زيت الحشيش

فاو: أسعار الغذاء العالمية تنخفض في نوفمبر لأدنى مستوى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: رؤية صور الشرايين تحفز على الاهتمام بالصحة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎