القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
06:31 م

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين
محافظات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:34 ص

عروض لفرقة "توشكى" للفنون فى الليالى الثقافية بأسوان

عروض لفرقة توشكى
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2424489

نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان، ففى قصر ثقافة العقاد أقيم عرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت بمجموعة من الأغانى "دنيا الفنون، مابلاش اللون دا معنا، أنا مهما كبرت، عطشان يا أسمرانى"، إلى جانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الليثى ومحمد علاء وزينب سيد.

وفى قصر ثقافة أسوان، أقيمت ورشة "خيامية" لذوى الاحتياجات الخاصة أدارتها ولاء حسين، باستخدام الجوخ ضمن مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا"، إلى جانب عقد محاضرة "أبطال من مصر.. الربان عمر عز الدين" أحد الضفادع البشرية ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم.

أما فى بيت ثقافة البصيلية عقد محاضرة "التكافل الإجتماعى طريق للسلم الاجتماعى" ألقاها أحمد أبو العلا، فضلًا عن إقامة عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى بقصر ثقافة السباعية.

وأقيم فى بيت ثقافة كلابشة لقاء أدبى لتنمية الموهبين أداره بدوى أبو رهيط بمركز شباب قرشة، وفى المسرح الصيفى أقيم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية ضمن عروض الليالى الثقافية والفنية بمحافظة أسوان لتنشيط السياحة الترفيهية.

وأخيرًا أقيمت أمسية شعرية بقصر ثقافة كوم أمبو، شارك فيها الشعراء مكى قاسم ومحمود عباس ومصطفى نجار أدارها الشاعر عبد الروؤف مصطفى، كما أقيمت مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة بمركز شباب الخور قبلى.

عروض لفرقة "توشكى" للفنون فى الليالى الثقافية بأسوان
عروض لفرقة "توشكى" للفنون فى الليالى الثقافية بأسوان
عروض لفرقة "توشكى" للفنون فى الليالى الثقافية بأسوان
عروض لفرقة "توشكى" للفنون فى الليالى الثقافية بأسوان
الآن

البابا تواضروس: الكنيسة المصرية تساند الوطن دائمًا

بث مباشر.. ليفربول وبيرنلي HD

الأمن يكشف حقيقة «سفاح السويس»: امرأة تحرض عشيقها لإصابة زميلتها فى العمل

مِن برلمانى إلى شيخ الأزهر: أنقذوا أطفال الانفصال

ads
الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد دليل على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية HD بدون تقطيع

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد دليل على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي بجودة عالية HD بدون تقطيع

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

كشكول

تعليم الهرم تعلن عن مسابقة جديدة لطلاب الشهادة الاعدادية

أصول الدين تعقد لقاءات إذاعية مع الطلاب المكفوفين

«الوزراء» ينشر انفوجراف يوضح 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى

الدراسات الإسلامية بـ"المنوفية" تشارك فى حملة مليون صحة

بالصور.. طلاب عين شمس يشهدون فعاليات معرض "إيديكس - 2018"

الأمصار

لبنان يقرر شكوى إسرائيل في مجلس الأمن

الخارجية السعودية تتقدم بالعزاء في وفاة جورج بوش الأب

للمرة الأولى من 28 عام أمريكا تعيد تواجدها الدبلوماسي في الصومال

الأمير ويليام وكيت يحتفلون بالكريسماس في قبرص

الحكومة اليمنية: المفاوضات مع الحوثيين سبتدأ في ستوكهولم يوم الخميس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

فى عيد ميلادها.. تعرف على مشوار سارة سلامة الفنى

رسالة آينشتاين "الإلهية" تباع بمبلغ قياسى

سر صدمة الأميرة ديانا من إجابة الأمير تشارلز عن حبهم (فيديو)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

روسيا تبتكر جهاز فريد لعلاج السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎