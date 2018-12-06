عروض لفرقة "توشكى" للفنون فى الليالى الثقافية بأسوان

نظمت الهيئة العامة قصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان، ففى قصر ثقافة العقاد أقيم عرض لفرقة كورال أطفال العقاد بقيادة أحمد موسى تغنت بمجموعة من الأغانى "دنيا الفنون، مابلاش اللون دا معنا، أنا مهما كبرت، عطشان يا أسمرانى"، إلى جانب أمسية شعرية شارك فيها الشعراء محمد الليثى ومحمد علاء وزينب سيد.



وفى قصر ثقافة أسوان، أقيمت ورشة "خيامية" لذوى الاحتياجات الخاصة أدارتها ولاء حسين، باستخدام الجوخ ضمن مبادرة "بأيدينا نحقق حلمنا"، إلى جانب عقد محاضرة "أبطال من مصر.. الربان عمر عز الدين" أحد الضفادع البشرية ألقاها خالد حسن موجه بالتربية والتعليم.



أما فى بيت ثقافة البصيلية عقد محاضرة "التكافل الإجتماعى طريق للسلم الاجتماعى" ألقاها أحمد أبو العلا، فضلًا عن إقامة عرض لفرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى بقصر ثقافة السباعية.



وأقيم فى بيت ثقافة كلابشة لقاء أدبى لتنمية الموهبين أداره بدوى أبو رهيط بمركز شباب قرشة، وفى المسرح الصيفى أقيم عرض لفرقة توشكى للفنون التلقائية ضمن عروض الليالى الثقافية والفنية بمحافظة أسوان لتنشيط السياحة الترفيهية.



وأخيرًا أقيمت أمسية شعرية بقصر ثقافة كوم أمبو، شارك فيها الشعراء مكى قاسم ومحمود عباس ومصطفى نجار أدارها الشاعر عبد الروؤف مصطفى، كما أقيمت مكتبة متنقلة تشمل بعض كتب إصدارات الهيئة بمركز شباب الخور قبلى.