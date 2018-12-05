رجل الثلج والأورجامى.. ورش فنية بثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء؛ حيث أقام بيت ثقافة سانت كاترين، فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان "رجل الثلج " بحضور عدد من رواد الموقع، للتدريب على تصميم نماذج فنية بسيطة لرجل الثلج باستخدام الألوان الفلوماستر وورق الرسم، للتعبير عن قدوم فصل الشتاء.



وفي مدرسة أبوزنيمة الإعدادية، عقد بيت ثقافة أبوزنيمة فعاليات ورشة الفنون التشكيلية بعنوان " فن الأورجامى " تدريب منى المحص معلم أول تربية فنية، بحضور عدد من طلاب المدرسة، لتعريفهم بفن الأوريجامى، والتدريب على طي الورق بأشكال فنية متنوعة، باستخدام أنواع متنوعة من ورق الرسم الملون، بهدف تنمية المهارات الفنية.



وفي مدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي بالطور العاصمة، عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تذوق سينمائى بعنوان "فن الإلقاء" ألقاها إبراهيم فتحى معلم أول فنون مسرحية بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن فن الإلقاء من حيث المعنى والمفهوم، مؤكدًا أن فن الإلقاء يستخدم في العامية والفصحى، مؤكدا على أهمية مخارج الألفاظ والتعبير الوجهى فى توصيل الإحساس للمتلقى.



كما استقبل القصر عددا من تلاميذ مدرسة طه حسين الابتدائية، للتعرف على الخدمات الثقافية والفنية التي يقدمها القصر، تلاه عقد جلسة سرد وحكي قصصي لقصة الذئب والخرفان، بجانب مسابقات ثقافية وفنية وتوزيع جوائز عينية، بهدف تعزيز القيم الإيجابية للمجتمع.



ومن وادى مندر بمدينة شرم الشيخ، تفقد مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، فعاليات الورشة الفنية المقامة ضمن القافلة الثقافية الثانية للوديان، تضمنت الجولة التفقدية ورشة المسرح وورشة الموسيقى وورشة إعادة التدوير.