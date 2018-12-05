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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:52 ص

وفد حكومي فلسطيني في فرنسا لتعزيز التعاون بين البلدين

رئيس الوزراء رامي
رئيس الوزراء رامي الحمد الله
مروة عنبر
dostor.org/2423297

غادر وفد من الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، إلى فرنسا لعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة بعد غد الجمعة.

وأفاد بيان الحكومة، بأن الوفد يترأسه رئيس الوزراء رامي الحمد الله ويضم وزراء الخارجية والمغتربين والمالية، الحكم المحلي، الزراعة، التربية والتعليم العالي، الاقتصاد، ورئيس سلطة المياه، وفقا لوكالة سما.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين فلسطين وفرنسا.

وفى السياق، صرح المستشار الأول في السفارة الفلسطينية بفرنسا ناصر جاد الله، للإذاعة الرسمية، بأن الاتفاقيات المقرر توقيعها تشمل المالية والاقتصاد والمياه والتعليم، بالإضافة إلى زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين.

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