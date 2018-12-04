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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:39 م

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة | مشاهدة المباراة بث مباشر

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والجونة | مشاهدة المباراة بث مباشر

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر
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يلتقى فريق الاهلى ضد الجونة فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الدورى

ويدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .


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