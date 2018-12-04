"العربي": ميزانية غرفة القاهرة ارتفعت لـ500 مليون جنيه

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مجلس الإدارة قدم خلا الـ ٩ سنوات الماضية إنجارات تتمثل في تأمين توافر السلع خلال ثورة يناير، فضلًا إعادة تشييد البنية التحتية للغرفة، ومنها إنشاء قاعة مؤتمرات لاستقبال كافة الأنشطة، وكذلك النادي الرياضي الذي سيتم افتتاحه العام المقبل.



وأضاف "العربي" أنه تم الانتهاء من وضع نظام للتأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع المستشفيات العسكرية، إضافة إلي المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلي أن الخطة المقبلة ستشمل التأمين علي التاجر بعد بلوغه الـ ٦٥ عامًا.



وكشف "العربي" عن ارتفاع ميزانية الغرفة من ٣٠ مليون إلي ٥٠٠ مليون جنيه، بعد زيادة أعداد المنتسبين إلي ١٢٠ ألفًا من إجمالي التجار الذين سددوا الرسوم من أصل ٦٥٠ ألفًا لديهم سجل تجاري.