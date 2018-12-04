القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
اقتصاد
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:42 م

"العربي": ميزانية غرفة القاهرة ارتفعت لـ500 مليون جنيه

المهندس إبراهيم العربي،
المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية
دعاء أبو العزم
dostor.org/2422388

أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مجلس الإدارة قدم خلا الـ ٩ سنوات الماضية إنجارات تتمثل في تأمين توافر السلع خلال ثورة يناير، فضلًا إعادة تشييد البنية التحتية للغرفة، ومنها إنشاء قاعة مؤتمرات لاستقبال كافة الأنشطة، وكذلك النادي الرياضي الذي سيتم افتتاحه العام المقبل.

وأضاف "العربي" أنه تم الانتهاء من وضع نظام للتأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع المستشفيات العسكرية، إضافة إلي المستشفيات الخاصة، مشيرًا إلي أن الخطة المقبلة ستشمل التأمين علي التاجر بعد بلوغه الـ ٦٥ عامًا.

وكشف "العربي" عن ارتفاع ميزانية الغرفة من ٣٠ مليون إلي ٥٠٠ مليون جنيه، بعد زيادة أعداد المنتسبين إلي ١٢٠ ألفًا من إجمالي التجار الذين سددوا الرسوم من أصل ٦٥٠ ألفًا لديهم سجل تجاري.

موضوعات متعلقة

السعيد: 800 مليون جنيه سنويا لمنظومة النظافة.. والبيئة لم تقدم شيء

"تجارة الفجيرة" تعقد جمعيتها العمومية فى أول يوليو

"سعفان" يوزع شهادات أمان على العمالة غير المنتظمة بالبحيرة (صور)

7 مليارات جنيه تكلفة إنشاء مدينة "إيرو سيتي" بمطار القاهرة

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

الآن

"فيفا" يعلن قيمة مكافأة الأندية على مشاركة لاعبيها في المونديال.. الأهلى فى المقدمة

"الدستور" يتفقد الجناح العسكري السعودي بمعرض إيدكس 2018 (صور)

إصابة 4 في إطلاق نار عشوائي ببرشلونة

ننشر أسماء الفائزين بجوائز اتحاد كتاب مصر لعام 2018

ads
الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

ألبومات الصور

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الأرصاد: أمطار غزيرة على الإسكندرية حتى الجمعة

العاصمة الإدارية تستقبل طلبات 50 سفارة وجهة أجنبية لإقامة منشآت إدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

كشكول

الخميس.. المديريات التعليمية تتسلم امتحانات "الأول الثانوي"

تشغيل 8 فصول لمحو الأمية بمركز شباب بكفر الشيخ

بالصور.. تكريم حفظة القرآن بمدرسة الشهيد المقدم محمد العشرى فى كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة لغات بمطوبس بتكلفة 3.3 مليون جنيه

المهن التعليمية تكشف حقيقة إقرار خصومات على المعلمين

الأمصار

عودة أكثر من 1000 لاجئ سوري إلى وطنهم

من الذهب.. نصب أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم

"فتح"تقيم مهرجان مركزي لذكرى انطلاقتها في غزة

ترامب يقلب الطاولة على ممثلته الإباحية

شاهد.. لحظة إعدام الفنانة المصرية شيرين رضا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

دراسة: تأثير جديد لـ"الشامبو" على حياة كل فتاة

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎