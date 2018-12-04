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اقتصاد
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:20 م

"التمويل الدولية" تختار 100 شركة ناشئة لتحفيز الابتكار بإفريقيا

التمويل الدولية تختار
أحمد غنام
dostor.org/2422362

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لاختيار أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في إفريقيا، للمشاركة في مبادرة جديدة تستهدف "تحفيز الابتكار" وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة.

وجاء في بيان صحفي للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، أن القائمة تتضمن شركة: "فيزيتا وأفيدبيم " و"نيكست بروتين"، وغيرها من الشركات التي تم اختيارها لبرنامج "الشركات الناشئة التالية في إفريقيا"، الذي يعد نتاج جهد مشترك بين مؤسسة التمويل الدولية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وأضافت المؤسسة أن البرنامج يستهدف مساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، عن طريق تقديم التمويل والاستشارات التي يحتاجون إليها، إضافةً إلى خلق تواصل بين رواد الأعمال "الواعدين" والمستثمرين، والمؤسسات المالية، وصناع السياسات.

ولفتت إلى أن البرنامج صمم لدعم ثقافة الشركات الناشئة الوليدة في إفريقيا، وتوفير الفرص لرواد الأعمال الذين يجدون صعوبة في تأمين رأس المال، والحصول على الاستشارات والتوجيه.

وستشارك هذه الشركات "الناشئة " بجانب شركات رواد الأعمال في فعاليات "منتدى إفريقيا 2018" والذي سيعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من السابع حتى التاسع من ديسمبر الجاري.

وصرح فيليب لو هورو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بأن إفريقيا ثرية برواد الأعمال الذين يتمتعون بالنشاط والإبداع لتطوير الصناعات التي يعملون فيها، مضيفا أنه من خلال توفير الدعم الملائم تستطيع الشركات الناشئة في إفريقيا المساعدة في توفير فرص عمل "عالية الجودة" والمطلوبة بشدة، للتخفيف من حدة الفقر، وإيجاد حلول لبعض التحديات الطارئة التي تواجهها القارة الإفريقية.

يذكر أن أكثر من 500 شركة من 35 دولة إفريقية تقدمت للمشاركة في برنامج "الشركات الناشئة التالية في إفريقيا"، وتم اختيار أكثر الشركات "الواعدة" التي قد تحقق أثرًا إيجابيًا في مجتمعاتها، وتعمل هذه الشركات في قطاعات مختلفة مثل: التعليم والرعاية الصحية و"اللوجستيات" والبرمجيات، وغيرها من القطاعات المهمة، ولها تواجد في جميع أنحاء القارة مثل: مصر، وبوركينا فاسو، وغانا، وكينيا، والمغرب، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا.

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