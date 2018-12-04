"بالم هيز" تناقش زيادة رأس المال إلى 6.1 مليار جنيه

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن اجتماع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، المزمع عقده اليوم، سيناقش زيادة رأس المال المصدر من 4.6 مليار جنيه إلى 6.1 مليار جنيه.



وأشارت الشركة، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، إلى أن الزيادة المقررة ستكون وفقًا لما أسفر عنه الاكتتاب في الزيادة، فضلا عن النظر في تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة.



وقالت "بالم هيلز للتعمير"، أمس، إنها جمعت 991 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للاكتتاب في زيادة رأسمالها بمعدل تغطية 3.3 مرة.