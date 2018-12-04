رانيا يوسف عن أزمة فستانها المثير: "بعد كل نجاح ليا بلاقي مصيبة"

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أن فستانها المثير للجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى، ماركة عالمية وارتدته عدد من النجمات بمصر والوطن العربي ولم يحدث كل هذا الجدل، قائلة " اشتريت الفستان مع بناتى اللاتي أعربن عن حبهن للفستان، الذى لاقى إعجاب كل رأه".



وأضافت رانيا، خلال حديثها للإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية، "مشكلتي إن بعد كل نجاح ليا بلاقي مصيبة"، مشيرة إلى أن مسلسلها (كإنه امبارح) لاقى نجاحًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



أوضحت أنها لم تقصد أن تثير كل هذا الجدل، وأنها فوجئت بردود الفعل الكبيرة عقب الحفل

