بعد نقله إلى المستشفى.. 4 معلومات عن نجل الفنانة نهال عنبر

أعلنت الفنانة نهال عنبر عن نقل نجلها الفنان حسام الحسيني إلى المستشفى بعدما تعرض لالتهاب حاد في الأوتار، فيما قامت بنشر فيديو توضح حقيقة ما تعرض له نجلها، ويرصد "الدستور" معلومات عنه في النقاط التالية:



1 - بدأ حياته الفنية مغني راب ثم دخل عالم الشاشة الفضية، حيث شارك الممثل المطرب تامر حسني أحد أعماله واشتهر من خلال فيلم "نور عيني".

2 - هو ابن الفنان مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر، وشارك والدته في فيلم "المصلحة".

3 - حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال إخراجه للعديد من الكليبات الغنائية منها "100 وش" التي قدمها المطرب تامر حسني ومحمد دياب، وأحمد شيبة، ومصطفى حجاج.

4 - كانت النقلة الحقيقية في حياته الفنية منذ شهور قليلة عندما قام بإخراج عدد من الكليبات الغنائية للفنان محمد رمضان مثل أغنيات "نمبر وان، وأنا الملك".