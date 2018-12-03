تعاون مصرى ألمانى لحماية حصة مصر من "ذات الزعنفة الزرقاء"

تبدأ الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في تنفيذ أكبر مشروع فى منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع استزراع وتربية التونة الزرقاء فى منطقة جرجوب غرب مرسى مطروح بالبحر المتوسط.



وقال محمد عبدالحليم، العضو المنتدب للمشروع إنه سيتم تنفيذه عن طريق الاستفادة بالخبرة الألمانية التى تقدمها مؤسسة "تونة تك الألمانية " مما يجعله فى صدارة المشروعات الواعدة التى تهدف إلى تفريخ أسماك التونة الزرقاء وتسويقها محليا ودوليًا مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، مضيفًا أنه سيتم استخدام تكنولوجيات حديثة يتم تطبيقها واستخدامها لأول مرة فى مصر الأمر الذى يجعل المشروع بمثابة نقلة نوعية وطفرة فى الانتاج السمكى فى مصر خاصة فى مجال تصدير هذا النوع النادر من اسماك "التونة الزرقاء".



وأضافت الدكتورة عزة الجناينى أستاذ ورئيس شعبة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار، أنه سيتم تطبيق برنامج متابعة ورصد للحالة البيئية لمنطقة الأقفاص فى المشروع والمناطق المحيطة بها عن طريق قياس وتسجيل جميع الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه والتربة فى هذه المواقع بصفة دورية طوال فترة وجود الاسماك فى الأقفاص وذلك لضمان توفير اقصى درجات الامان البيئى للأسماك التى سيتم انتاجها وفق معايير الجودة العالمية.



وأكدت "الجناينى" أن هذه المتابعة البيئية سوف تتم بالتنسيق والتعاون مع جهاز شئون البيئة وطبقا لقانون البيئة المصرى رقم 9 لسنة 2009.



يذكر أنه تم اختيار هذا الموقع نظرا لما يتمتع به من نقاء المياه إلى جانب بعده عن مصادر تلوث المدن وهو ما يعد أحد أهم وأبرز عوامل نجاح المشروع.



ويشار إلى أن التونة الزرقاء تعتبر من أهم انواع الأسماك الاقتصادية ذات القيمة التجارية العالية فقد يصل وزن السمكة الواحدة إلى 600 كيلو جرام.



وهذه الأسماك من الأنواع المهاجرة حيث تهاجر أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء من مياه الأطلسى باتجاه البحار الدافئة ومنها البحر الابيض المتوسط خلال فصلى الربيع والصيف وذلك بغرض التكاثر وعملية وضع البيض.



وتقوم الهيئة الدولية للحفاظ على أسماك التونة "‪ICCAT ‬" بتنظيم عملية الصيد وتحديد حصص إنتاجية لكل دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتى تمر بها هذه الأسماك أثناء رحلة الهجرة بغرض الحفاظ على المخزون السمكى من هذه الأنواع النادرة.



وفى ظل تناقص إنتاج أسماك التونة فى الآونة الأخيرة على مستوى العالم فقد تنامى الاتجاه العالمى نحو عملية استزراع وتربية وتسمين هذه الأسماك.