القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
مصر
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:08 م

تعاون مصرى ألمانى لحماية حصة مصر من "ذات الزعنفة الزرقاء"

محمد عبدالحليم
محمد عبدالحليم
dostor.org/2420829

تبدأ الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة في تنفيذ أكبر مشروع فى منطقة الشرق الأوسط، وهو مشروع استزراع وتربية التونة الزرقاء فى منطقة جرجوب غرب مرسى مطروح بالبحر المتوسط.

وقال محمد عبدالحليم، العضو المنتدب للمشروع إنه سيتم تنفيذه عن طريق الاستفادة بالخبرة الألمانية التى تقدمها مؤسسة "تونة تك الألمانية " مما يجعله فى صدارة المشروعات الواعدة التى تهدف إلى تفريخ أسماك التونة الزرقاء وتسويقها محليا ودوليًا مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى، مضيفًا أنه سيتم استخدام تكنولوجيات حديثة يتم تطبيقها واستخدامها لأول مرة فى مصر الأمر الذى يجعل المشروع بمثابة نقلة نوعية وطفرة فى الانتاج السمكى فى مصر خاصة فى مجال تصدير هذا النوع النادر من اسماك "التونة الزرقاء".

وأضافت الدكتورة عزة الجناينى أستاذ ورئيس شعبة المصايد بالمعهد القومى لعلوم البحار، أنه سيتم تطبيق برنامج متابعة ورصد للحالة البيئية لمنطقة الأقفاص فى المشروع والمناطق المحيطة بها عن طريق قياس وتسجيل جميع الخواص الفيزيائية والكيميائية للمياه والتربة فى هذه المواقع بصفة دورية طوال فترة وجود الاسماك فى الأقفاص وذلك لضمان توفير اقصى درجات الامان البيئى للأسماك التى سيتم انتاجها وفق معايير الجودة العالمية.

وأكدت "الجناينى" أن هذه المتابعة البيئية سوف تتم بالتنسيق والتعاون مع جهاز شئون البيئة وطبقا لقانون البيئة المصرى رقم 9 لسنة 2009.

يذكر أنه تم اختيار هذا الموقع نظرا لما يتمتع به من نقاء المياه إلى جانب بعده عن مصادر تلوث المدن وهو ما يعد أحد أهم وأبرز عوامل نجاح المشروع.

ويشار إلى أن التونة الزرقاء تعتبر من أهم انواع الأسماك الاقتصادية ذات القيمة التجارية العالية فقد يصل وزن السمكة الواحدة إلى 600 كيلو جرام.

وهذه الأسماك من الأنواع المهاجرة حيث تهاجر أسماك التونة ذات الزعنفة الزرقاء من مياه الأطلسى باتجاه البحار الدافئة ومنها البحر الابيض المتوسط خلال فصلى الربيع والصيف وذلك بغرض التكاثر وعملية وضع البيض.

وتقوم الهيئة الدولية للحفاظ على أسماك التونة "‪ICCAT ‬" بتنظيم عملية الصيد وتحديد حصص إنتاجية لكل دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط والتى تمر بها هذه الأسماك أثناء رحلة الهجرة بغرض الحفاظ على المخزون السمكى من هذه الأنواع النادرة.

وفى ظل تناقص إنتاج أسماك التونة فى الآونة الأخيرة على مستوى العالم فقد تنامى الاتجاه العالمى نحو عملية استزراع وتربية وتسمين هذه الأسماك.

موضوعات متعلقة

"الزراعة": إنشاء مفرخ سمكى لـ"الدنيس والقاروص" فى سيناء

منى محرز: مصر الأولى إفريقيًا فى الاستزراع السمكى

ميرور: دراسة تنبئ بقدوم "القروش المميتة" للسواحل البريطانية

لجنة لفحص ظاهرة نفوق الأسماك ببحيرة عرب العليقات في القليوبية

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ 4 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

الآن

السيسى يدعو «سائقة التروسيكل» للمشاركة بالمؤتمر الوطنى للشباب

"الصحفيين" تقترح تعديلًا تشريعيًا لمنع قيد غير خريجي الإعلام إلا بشروط

قرار غريب.. اتحاد الكتّاب يحيل يوسف زيدان للتحقيق بسبب خطاب يطالب بالموافقة على سفره لإسرائيل

"أمن القليوبية" يكشف هوية المتهمين بقتل فتاتى العبور بالرصاص

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

إحالة أوراق 3 متهمين في "مذبحة أوسيم" للمفتي

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تنازل مقدمى البلاغ ضد رانيا يوسف بسبب فستانها "الفاضح"

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

إحالة أوراق 3 متهمين في "مذبحة أوسيم" للمفتي

كشكول

نهضة مصر توقع بروتوكولات مع التعليم والهجرة هدفها بناء الأنسان المصري

«أولي ثانوي».. طلاب تحت وطأة التجربة الجديدة

«حجازي» لـ«كشكول»: لن تحتسب درجات الصف الأول ضمن الثانوية التراكمية

«أولي ثانوى» صداع في رأس الأزهر .. «الرسوب نهائى .. الامتحانات على فترتين.. والإلغاء وارد»

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

الأمصار

بعد موافقة التحالف نقل مرضى الحوثي.. جريفيث يلتقي قيادات المليشيا

خبراء يقللون من أهمية انسحاب قطر من منظمة أوبك

ليبيا تعلن انتصارها على داعش.. طرد التنظيم 400 كم باتجاه الجنوب

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال الجزائري السعودي

المؤسس.. البحث عن مفاتيح الشيخ زايد

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

اكتشاف منقوشات صخرية تعود إلى 800 عام شمال الصين

دراسة: الإفراط في تناول "الثوم" قد يؤدي إلى الوفاة

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎