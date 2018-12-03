القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:52 م

"حماس" تطالب إيران بالتصدى للمشروع الأمريكى ضدها فى مجلس الأمن

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
مروة عنبر
dostor.org/2420726

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالتصدي لمشروع القرار الأمريكي؛ لإدانة حركته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطلب "هنية"، خلال اتصال هاتفي مع "ظريف"، من إيران معارضة مشروع قرار مقدم من واشنطن ضد المقاومة الفلسطينية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء فارس.

من جانبه، أكد "ظريف" دعم إيران حقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: "نظرا لسياسات بعض الدول في المنطقة، الولايات المتحدة تجرأت لنقل سفارتها إلى القدس، وتقترح قرارات ضد الشعب والمقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان إسماعيل هنية قد أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية على المستوى الإقليمى والدولى، وذلك لوقف القرار الأمريكى لإدانة الحركة الذى من المفترض أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه، الخميس المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مسلحون يفرجون عن 16 مصريًا احتجزوا في ليبيا

منذ شهر

الخطوط الجوية الكويتية تقرر تعليق العمل لسوء الطقس

منذ أقل من شهرين

فوز اليمينى المتطرف جايير بولسونارو برئاسة البرازيل

منذ أقل من شهرين

ليبيا.. داعش يهاجم بلدة الفقهاء ويختطف عددًا من قوات الشرطة

منذ أقل من شهرين

عراقى ينسحب من مسابقة "ملك جمال العالم" بعد تهديده بالقتل

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الكوريتان تعقدان محادثات لمناقشة التعاون فى الغابات

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

وزير المالية: تحسن في معدلات النمو بمصر ونسعى لخفض العجز

الرئاسة الروسية تعلق على لقاء "بوتين" و"بن سلمان" بقمة العشرين

خاص.. مصر تمنح زوراها من إندونسيا تأشيرة بمطار القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

«تأثير المبيدات الحشرية علي السلوك العصبي للأطفال» رسالة ماجستير بطب المنوفية

«القاصد»: ٣ مليون جنيه لشراء أجهزة معمل المهارات بطب المنوفية

«إسرائيل والعالم العربي» ندوة تثقيفية بآداب المنوفية

«المعلمين» : مبادرة القضاء على «فيروس سي» مشروع قومي

الأمصار

خليجية تشتري حجابا من الذهب

برافعة شوكية.. مواطن أمريكي يعترف بمحاولته اغتيال ترامب

ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان بالعراق

عمران خان: تلقيت رسالة من ترامب لمساعدته في السلام بأفغانستان

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع بابا الفاتيكان في إيطاليا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

السلطات الفلبينية تصطاد تمساحًا عملاقًا

صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎