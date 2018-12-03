"حماس" تطالب إيران بالتصدى للمشروع الأمريكى ضدها فى مجلس الأمن

طالب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالتصدي لمشروع القرار الأمريكي؛ لإدانة حركته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وطلب "هنية"، خلال اتصال هاتفي مع "ظريف"، من إيران معارضة مشروع قرار مقدم من واشنطن ضد المقاومة الفلسطينية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لوكالة أنباء فارس.



من جانبه، أكد "ظريف" دعم إيران حقوق الشعب الفلسطيني، قائلا: "نظرا لسياسات بعض الدول في المنطقة، الولايات المتحدة تجرأت لنقل سفارتها إلى القدس، وتقترح قرارات ضد الشعب والمقاومة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة".



وكان إسماعيل هنية قد أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية على المستوى الإقليمى والدولى، وذلك لوقف القرار الأمريكى لإدانة الحركة الذى من المفترض أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه، الخميس المقبل.