"ثورة الموتى".. صرخة لوقف الحروب على مسرح الهناجر

استضاف مركز الهناجر للفنون، أمس الأحد، العرض المسرحي "ثورة الموتى" لفريق إرادة المسرحي.



العرض عن رواية للكاتب المسرحي أروين شو، وتدور أحداثه حول مجموعة من الجنود الذين دفع بهم ليلقوا حتفهم فى حرب من الحروب العالمية غير المبررة ضد الإنسانية، من أجل بضعة أمتار تُضاف إلى أراضي الدولة، أومن أجل جني ثروات البلاد الأخرى لتُضاف لثروات الرؤساء وممتلكاتهم، فيأبي أولئك الجنود الموتي أن يدفنوا في قبورهم التي أعدها لهم فريق مهمته دفن الموتي، ويثورون في وجه من يريدون دفنهم مطالبين بوقف الحرب.



يشارك في بطولة المسرحية مجموعة من شباب الهواة هم: "أدهم يسري، كريم خالد، ميدو علاء، محمد عبد الرحمن، حسام رجب، فرج رضا، خالد حبيب، عبد الله نديم، مونيكا، سما صلاح، رهف خالد، نهي محروس، سالم جمال، عبد الله وائل"، أزياء: ريهام النجار٬ ماكياج: مؤمن سيد٬ ديكور: سمر المنياوي، إضاءة: محمود صرافي٬ استعراضات: حسام التابعي، وسينوغرافيا وإخراج: سلمى شهاب.



"ثورة الموتى" مسرحية مناهضة للحروب التى تحصد أرواح الأبرياء، فهي صرخة تنادي بوقف الحرب والتضيحة بأرواح الكثيرين، والعمل في مجمله يرسل العديد من الرسائل الإنسانية إما عن طريق الكلمة أو الموسيقي أو السينوغرافيا.