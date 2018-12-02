اعتقال 12 ناشطًا من "جرينبيس" بعد احتجاج ضد استخدام الفحم في سلوفاكيا

احتجزت السلطات السلوفاكية 12 من نشطاء منظمة "جرينبيس" (السلام الأخضر) بشكل مؤقت بعد احتجاجهم على برج خاص بشركة فحم سلوفاكية.



ورفضت محكمة سلوفاكية الإفراج بكفالة عن المتظاهرين اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء السلوفاكية.



ووجدت المحكمة أن هناك سببا للاعتقاد بأن المعتقلين يمكن أن يرتكبوا جرائم أخرى ويعطلوا تشغيل شركة أخرى للفحم.



وقالت منظمة جرينبيس، إن نشطاء حماية المناخ تظاهروا يوم الأربعاء للمطالبة بالتخلص السريع من الفحم قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي يعقد في مدينة كاتوفيتس ببولندا اليوم الأحد.



وشارك نشطاء مناهضون لاستخدام الفحم من سلوفاكيا وجمهورية التشيك وفنلندا وبلجيكا وألمانيا في الاحتجاج، وفقا لجرينبيس.



وانتقدت جرينبيس قرار المحكمة، وقالت المنظمة البيئية إن المظاهرة كانت سلمية والنشطاء اتهموا بلا أساس بارتكاب أنشطة إجرامية يمكن أن يواجهوا بسببها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.



وأضافت جرينبيس أن المحامين الموكلين بالدفاع عن النشطاء سيتخذون إجراءات قانونية ضد قرار المحكمة.