القاهرة : الأحد 02 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
عالم
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:24 م

مشروع واشنطن لإدانة «حماس»: على الحركة وقف العنف!

موسى-ابو-مرزوق
موسى-ابو-مرزوق
سارة الشلقانى- مروة عنبر
dostor.org/2420044


نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، مشروع قرارها الذى تدين فيه «حماس»، الذى يجرى التصويت عليه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس المقبل.
ونص المشروع على إدانة حماس والفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة الجهاد الإسلامى، بدعوى إطلاقها الصواريخ بشكل متكرر على إسرائيل، ومطالبتها بوقف ما وصفته بـ«أعمال استفزازية ونشاط عنيف»، مثل الطائرات الورقية الحارقة.
وذكر المشروع: «إدانة استخدام حماس لحشد الموارد فى غزة لبناء البنية التحتية العسكرية، مثل الأنفاق للتسلل إلى إسرائيل ومعدات إطلاق صواريخ إلى مناطق مدنية، ودعوتها لاحترام جميع الأطراف للقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الإنسانى الدولى، خاصةً ما يتعلق بحماية السكان المدنيين».
وأضاف: «دعوة الفصائل لوقف جميع أشكال العنف والترهيب، الموجهة ضد العاملين فى المجال الطبى والإنسانى، واحترام حرمة مبانى الأمم المتحدة، والتشجيع على اتخاذ خطوات ملموسة نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية، ودعم جهود الوساطة التى تؤديها مصر، لإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة».
وتابع: «الحث على المشاركة من جانب الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، للمساعدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، فى الجهود المبذولة لتهدئة الحالة ومعالجة الهياكل الأساسية العاجلة والإنسانية، احتياجات التنمية الاقتصادية».
وفى سياق آخر، قالت مصادر إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، يحاول استغلال عامل الوقت من أجل تبديد الضغوط الحالية على إسرائيل لمنعها من إخلاء مدينة الخان الأحمر، مثل ضغوط الموقف الدولى، والمحكمة الجنائية فى لاهاى.
وأضافت المصادر لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن إخلاء الخان الأحمر فى الوقت الحالى غير وارد، فى ظل الضغوط الكبيرة على تل أبيب، موضحةً أن هناك قلقًا إسرائيليًا من قرار قد يتخذ من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك المواقف الأوروبية الداعمة للقرية، التى باتت رمزًا دوليًا للنضال ضد إسرائيل.
وأوضحت «هآرتس» أن التحدى الأمنى المقبل لتل أبيب هى الضفة الغربية، خاصةً فى ظل الهدوء المتفق عليه فى غزة، مشيرةً إلى أنه فى حال إلغاء التنسيق الأمنى بالفعل مع السلطة الفلسطينية، فسيكون ذلك تحديًا أمنيًا لإسرائيل.
وذكرت أن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على منع وقف المساعدات المالية المقدمة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تحاول تعديل قانون أقر فى الكونجرس منذ ٣ أشهر، يسمح بمحاكمة السلطة الفلسطينية أمام القضاء الأمريكى، بتهمة المسئولية عن هجمات تسببت بمقتل يهود يحملون الجنسية الأمريكية، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية ضخمة، ما قد يتسبب بأزمة مالية لدى السلطة، إلى جانب منع تمويلها.
ولفتت إلى أن كبار الجنرالات فى الجيش الأمريكى، المسئولين عن التنسيق الأمريكى مع قوات الأمن الفلسطينية، أطلعوا أعضاء الكونجرس على العواقب والأضرار التى لحقت بالأجهزة الأمنية الفلسطينية نتيجة هذا القانون، وتأثيرها على أمن إسرائيل.
يأتى ذلك فيما أنهى وفد حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية، مباحثاته مع القيادة المصرية فى القاهرة، حول التهدئة مع إسرائيل.
وقال خالد البطش، عضو المكتب السياسى للحركة، إن حل إنجاز المصالحة بين الفصائل والسلطة، يكمن فى إرسال الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، وفدًا من «اللجنة المركزية»، إلى قطاع غزة المحاصر، للبدء فى مباحثات تطبيق اتفاق المصالحة ٢٠١١، الذى ينص على الشراكة ومعالجة مسألة التحرر الوطنى، وبناء منظمة التحرير على أسس جديدة.
من جانبه، ذكر موسى أبومرزوق عضو المكتب السياسى لحركة حماس، أن اتفاقية ٢٠١٧، تتضمن الآليات اللازمة لتطبيق اتفاقية المصالحة ٢٠١١، موضحًا أنها تتبنى مبدأ الشراكة مع كل الفصائل.
وأوضح أنه فى حال لم تنجح هذه الآليات، فسيتم البحث عن آليات جديدة لإنجاح هذه الاتفاقية، لأنها الأساس الذى يجب أن ننطلق من خلاله، لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية وأمننا الوطنى، وإعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل الجميع.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ 3 أيام

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ اسبوع

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ اسبوع

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ اسبوع

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ أقل من شهر

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

الآن

فقدان مركب على متنه 14 صيادًا بخليج السويس

جروس يرفض تغيير التشكيل أمام المصري.. ونوفور يطلب 300 ألف دولار سنويًا

بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

السترات الصفراء تصعّد احتجاجات فرنسا: ارحل يا ماكرون

ads
الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

وزير الشباب وقيادات الأهلي في استقبال الخطيب بالمطار

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

حكاية "عم حسان" مع العربة الملكية والخوص القديم

ads
نجم الساعة

وليد صلاح الدين: لن نتنازل عن الفوز بـ«البطولة العربية» ولا نخشى أى فريق

الأكثر قراءة

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

وزير الشباب وقيادات الأهلي في استقبال الخطيب بالمطار

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

كشكول

"القضية السكانية في مصر" على طاولة البحوث والدراسات السياسية جامعة القاهرة.. 5 ديسمبر

15 فبراير.. الموعد النهائي لإرسال الأعمال الفنية بمسابقة جامعة طنطا للتصوير الفوتوغرافي للأسر الطلابية

مركز تعليم الكبار بتربية المنوفية تنظم لقاء طلابى

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية ينظم ملتقي علمي في اليوم العالمي للايدز

توصيف المقررات والطرق الحديثة للتدريس محاضرتين بالعلوم الطبية بالمنوفية

الأمصار

السلطات الفرنسية تحصل على 776 صورة إباحية لنجل مؤسس الإخوان

"حماس" تجري اتصالاتها لإجهاض قرار أمريكي يدين الحركة

بيان مشترك من ولي العهد السعودي ورئيس موريتانيا

أزمة الأدوية تضرب إيران.. ومرضي الصرع مهددون بالموت

شاهد مهارات وأهداف صفقة الأهلي الجديدة محمود السلمي "ميسي غزة"

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

من هو الصيدلي صاحب فكرة اختراع البيبسي كولا؟

تنامى ظاهرة الـ "تحرش الإلكترونى" فى فلسطين

علماء: حليب العناكب أكثر فائدة من حليب البقر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"هدف غامض" في الدماغ يخلصنا من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎