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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:52 ص

"التجارة": تعلن عن أسماء شركات السيارات المقرر تجميعها محليًا

المهندس عمرو نصار،
المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة
دعاء أبو العزم
dostor.org/2419098

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستعلن خلال شهرين، عن أسماء شركات السيارات المقرر البدء في تجميعها محليًا.

وأضاف الوزير أنه سيتم التركيز على صناعة تجميع السيارات على شركتين أو ثلاث، خلال فترة بين 4 إلى 5 شهور.

وأكد أن هناك نماذج في دول ركزت على صناعة تجميع السيارات، كالمغرب التي بدأت صناعة تجميع لشركة واحدة، ثم بنت إستراتيجية تحفيزية متدرجة من قبل الحكومة.

وتابع: كذلك تجربة دولة سلوفاكيا التى تنتج مليون عربية مجمعة، قائمة على 5 موديلات فقط، وتصدر أغلبها لأسواق أوروبا.

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