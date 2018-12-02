مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم المباراة الناربية بين ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، ويقود الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول للفوز على إيفرتون وملاحقة غريمه مانشيستر سيتي على صدار البريميرليج، ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة نجوم ليفربول بعد الهزيمة القاسية من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ويسعى ليفربول خلال مباراته مع إيفرتون للانتقام من هزيمته والعودة إلى الانتصارات مرة أخرى.



ويلتقي ليفربول مع إيفرتون في مباراته النارية بالدوري الإنجليزي على ملعب الأنفيلد قلعة فريق الريدز، في مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، وسوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون مواجهة صعبة على الفريقين.



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