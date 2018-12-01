عبدالله النجار: إسلام بحيري سيسقط لهذا السبب (فيديو)

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يعتبر إسلام بحيري، باحثا ولا قارئًا، بل شخص ذهنه مشوش، ينتقد بظواهر الأمور، ولا يطرح أي بديل، يريد تخطئة الكل فقط، ليس لديه منهج بحثي يصل إلى شيء.

وأضاف النجار، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "مشكلة إسلام بحيري، إنه لا يراعي الظروف التي قيلت فيها الآراء، يحاكم آراء قيلت في عصر سابق بأدوات العصر الحالي، لا يحترم شخص قدم فكرًا للبشرية، وبيقول له متعرفش حاجة، وهذا ما أسقط بحيري، وسيسقطه".

وأردف: "ميينفعش يصدم الناس في مشاعرها نحو ناس تثق فيها، ويقول متخلفين، هو لو على دراية بالمنهج الفقهي وعارف الجوانب التي بذلوها ليقدموا لما بعدهم لاحترمهم، لكنه يهدر جهود الناس".



