تقارير.. كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل "الكرة الذهبية"

قالت قناة "سكاي سبورتس" إيطاليا، إن كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2018 التي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يوم الإثنين المقبل، لأنه لن يفوز بالجائزة.



وقالت المحطة التلفزيونية، إن الفائز بالجائزة سيكون الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد وزميل رونالدو السابق، والذي توج من قبل بجائزة أفضل لاعب في أوروبا وجائزة "الأفضل" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).



ووفقا للشبكة التلفزيونية الإيطالية، أنهى كريستيانو التصويت في المركز الثاني، بينما جاء أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في المركز الثالث، وسيحصل قائد كرواتيا على الجائزة الكبرى.



وسيقام الحفل في "غراند باليه" في باريس يوم الإثنين الثالث من ديسمبر المقبل في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.