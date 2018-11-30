القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:31 م

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
الكابتن
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:37 م

يوسف: إصابة صلاح محسن خسارة للأهلي

صلاح محسن
صلاح محسن
أ ش أ
dostor.org/2417090

أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أن إصابة صلاح محسن لاعب الفريق تبقى خسارة فنية كبيرة للفريق.
وكان الجهاز الطبي للأهلي قد أعلن أمس إصابة صلاح محسن بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وغيابه لمدة 5 أسابيع عن التدريبات الجماعية.
وأوضح يوسف أنه على الرغم من إصابة صلاح محسن التي جاءت في توقيت صعب، ولكن في الوقت نفسه فإن الفريق استعاد عددا من لاعبيه الذين غابوا خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم وليد أزارو، وعمرو السولية ومحمد هاني، مؤكدًا أن عودة الثلاثي للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة أمر إيجابي ويمثل إضافة قوية للفريق في ظل توالي المباريات التي يخوضها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بتروجت مساء غد السبت في السويس باللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و نصف

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب بتروجت

منذ يومين

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان

منذ يومين

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD

منذ يومين

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة

منذ يومين

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت

منذ يومين

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

الآن

"عمومية الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" بفتح صندوق المثائل

غدًا.. طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 21

تظاهرات أمام الكونجرس الأرجنتيني رفضًا لقمة العشرين

5 معلومات عن مشروع قانون حماية الرقعة الزراعية

ads
الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

ألبومات الصور

«قصاقيص زلعوكة»

الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة

ماراثون رياضي للمشي بمحافظة القاهرة

صورة اليوم.. هفضل أحلم

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

بالصور.. منى زكي تثير الجدل بصورها في إيطاليا

سما المصرى توضح سبب زيادة وزنها بشكل مفاجئ

إحالة أوراق أب عاشر بناته الثلاث بالمنوفية للمفتي

لماذا رفض شيخ الأزهر قبول مبلغ مالي كبير من الشيخ زايد؟

كشكول

بدء فعاليات اليوم العلمي التاسع لـ"عقول عظيمة" بالمنيا

بالأسماء.. مجموعات طلابية بدلا من اتحاد الطلاب بأزهر أسيوط

"الآثار والتراث".. مؤتمر دولي بجامعة القاهرة الأحد

نائب وزير التعليم: لا يوجد صدام أو احتكاك بشأن صحيفة الأحوال

التعليم تحدث صحف الأحوال الإليكترونية للمعلمين

الأمصار

سياسيون يكشفون دور تونس في الأزمة بين المغرب والجزائر

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية بدون طيار في البيضاء

قوة لبنانية تستنكر هجوم حلفاء دمشق على الحريري

برلماني مصاب "بالإيدز" يكشف لمجلس العموم البريطاني تفاصيل مرضه "صور"

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

حل ذكي يخلصك من اضطرابات صحية خطيرة أثناء النوم

الرصافون في البرتغال يخشون اندثار تقليد عمره قرون

لص غلبه النعاس أثناء سرقة مكتب

مباريات
الصحة

10 أشياء تجنبها عند الإصابة بنزلة برد

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎