القاهرة : الجمعة 30 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:32 م

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد
08:29 م

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة
06:52 م

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
عالم
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:50 م

ميركل تنطلق من مدريد لحضور قمة العشرين

ميركل
ميركل
نورهان شوقي
dostor.org/2416847

أقلعت طائرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعية، من العاصمة الإسبانية مدريد متجهة إلي العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس للمشاركة فى قمة العشرين.

وأعلنت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا عن انطلاق رحلة المستشارة الألمانية فى تمام 8.22 من صباح اليوم، بعدما تعرضت طائرة ميركل لعطل فني تسبب فى هبوط اضطرارى بمطار كولونيا.

ومن المقرر أن تفوت المستشارة الألمانية افتتاح مجموعة العشرين، المنعقد اليوم الجمعة فى العاصمة بوينوس آيريس، كما لن يشاركها زوجها يواكيم ساور رحلتها.

واستبعدت القوات الجوية الألمانية، اليوم الجمعة، وجود سبب جنائى وراء عطل تسبب فى هبوط مفاجئ للطائرة التى كانت تحمل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين.

موضوعات متعلقة

الأرجنتين تستضيف القمة الاقتصادية الأكثر "توترًا"

صمت ألماني في ظل مطالبة الأرجنتين بقائمة المعتقلين خلال قمة العشرين

واشنطن ترسل حاملة طائرات نووية للأرجنتين فى قمة العشرين

المستشارة الألمانية تغادر بلادها إلى قمة العشرين بالأرجنتين

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ 4 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 5 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 5 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ اسبوع

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ اسبوع

مستقبل نتنياهو

الآن

الوزراء: لا صحة لحرمان أصحاب أكثر من خط محمول من الدعم

الحكومة ترد على ادعاءات إهدار أموال المعاشات

"العصار" يبحث مجالات التعاون مع مؤسسة الصناعات العسكرية السعودية

غدا.. "سعفان" يفتتح ملتقى توظيف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل

ads
الأكثر قراءة

إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش بالمنيا

مجلس الوزراء ينفي فرض 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج

ضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية دون ترخيص بالجيزة

وصول جثمان المصرى المقتول بالسعودية.. غدًا

ألبومات الصور

صورة اليوم.. هفضل أحلم

النجمات يتنافسن على أجمل إطلالة بختام القاهرة السينمائي (صور)

نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي (صور)

حكايات الحبّيبة" على جدران كوبرى ستانلى

ads
نجم الساعة

ذبح عجل لفك نحس الأهلى.. ويوسف يهدد لاعبيه بالعقوبات والناشئين

الأكثر قراءة

إحباط تهريب 346 تمثالًا أثريًا بحوزة مدير إدارة بالتربية والتعليم بالمعاش بالمنيا

مجلس الوزراء ينفي فرض 2000 جنيه على توثيق عقود الزواج

ضبط القائمين على إدارة 12 قناة فضائية دون ترخيص بالجيزة

وصول جثمان المصرى المقتول بالسعودية.. غدًا

كشكول

بالصور.. «روتاري قصر النيل» يشارك في فعاليات القافلة الشاملة بـ«بني سويف»

بالصور.. افتتاح معرض «التراث العالمي فى اليابان» بأسيوط

«التعليم»: توفيق أوضاع 175 طالباً من طلاب مدارس «بير السلم»

«ريادة الأعمال» ورشة عمل لطلاب جامعة سوهاج .. 13 ديسمبر

«بوليتكنيك» الإسبانية: «القاهرة» تنتج نوعية من أفضل مهندسى العالم

الأمصار

رئيس الإمارات: 30 نوفمبر يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن

تعرف على معاد اجتماع تيريزا ماي مع ولي العهد السعودي بـ"قمة العشرين"

عرس جماعي لـ20 جنديا سوريا في درعا "فيديو"

صخور قمرية من العهد السوفيتي بيعت بـ855 ألف دولار في مزاد بنيويورك

انتقتها زوجة رئيس الأرجنتين.. تعرف على هدايا زعماء "قمة العشرين"

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

خطوات عملية إزالة الثلج من الطائرات

قريبًا.. الروبوت يشارك في اختيار شريك الحياة المثالي

تجنب تناول القهوة أثناء سفرك بالطائرة لهذا السبب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

منظمة الصحة العالمية تحذر من زيادة مستويات عدوى"الحصبة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎