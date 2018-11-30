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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:44 م

البطريرك يوسف العبسي: العراق كنيسة حية نابضة بالإيمان

البطريرك يوسف العبسي
البطريرك يوسف العبسي
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
dostor.org/2416845

أوضح البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان أن الذبيحة الإلهية التى تقدم خلال القداس الإلهى الاحتفالي، الذى أقيم اليوم في كاتدرائية مار يوسف خربندة بغداد، هى على نية العائلات الممزقة والمشتتة كي يجمعها الله بالطريقة التي يريدها.

وقال البطريرك يوسف العبسي، إن العراق هو كنيسة حية نابضة بالإيمان، وشاهدة للحق، واكتسبنا منها الخبرات الروحية وشهادات الإيمان النابض.

ودعا البطريرك كريكور بدروس العشرون إلى التمسك بالقول: "ربي قوتي ونشيدي"، رافعا "الصلاة على نية كل الشهداء".

وكان مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك قد اختتم، اليوم، أعمال المؤتمر السادس والعشرين المنعقد في مقر البطريركية الكلدانية في بغداد بالعراق، بقداس إلهى احتفالي أقيم في كاتدرائية مار يوسف خربندة بغداد.

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