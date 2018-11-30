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الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:35 ص

الدفاع الجوى السورى: أسقطنا غالبية الأهداف المعادية المخترقة للأجواء

الدفاع الجوى السورى:
الدفاع الجوى السورى: أسقطنا غالبية الأهداف المعادية المخترقة للأجواء
مروة عنبر
dostor.org/2416507

أفاد مصدر عسكري سورى، بأن قوات الدفاع الجوي السورية أسقطت غالبية الأهداف المعادية التي اخترقت الأجواء السورية، الليلة، دون الحاجة لاستخدام منظومة صواريخ إس 300 التي حصلت عليها سوريا من الجانب الروسي مؤخرا.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية لسبوتنيك، أنه تم إسقاط الأهداف المعادية بالوسائط التقليدية لدى قوات الدفاع الجوي السوري من مضادات جوية وصواريخ سام المطورة التي تعاملت مع الموقف وأسقطت الأهداف المعادية بدقة متناهية.

وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة حربية إسرائيلية، وكذلك أربعة صواريخ موجهة قبل وصولها لأهدافها.

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